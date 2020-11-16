В январе-октябре 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) республики производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 20,6 млрд рублей и увеличилось по сравнению с январем-октябрем 2019 г. в сопоставимых ценах на 4,6%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 16,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 6,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 1554,8 тыс. тонн, что на 4% больше, чем в январе-октябре 2019 г., молока – 6536,8 тыс. тонн (на 5,2% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 1496 тыс. тонн и по сравнению с январем-октябрем 2019 г. увеличилось на 4,5%, молока произведено 6313,7 тыс. тонн (на 5,8% больше).

На 1 ноября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях поголовье крупного рогатого скота насчитывалось 4,2 млн голов, или 99,9% к уровню 1 ноября 2019 г., в том числе коров – 1,4 млн голов (на 0,2% больше). Численность свиней составила 2,6 млн. голов, что на 2,8% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 7,9 млн тонн (121,7% к 2019 году) при средней урожайности 36,7 центнера с одного гектара убранной площади, рапса – 831,1 тыс. тонн (120,9%) при средней урожайности 23,9 центнера.

Картофеля накопано 698 тыс. тонн при средней урожайности 280 центнеров с одного гектара.

На начало ноября текущего года овощи убраны с 93,1% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 159,7 тыс. тонн при средней урожайности 287 центнеров с одного гектара.

Кукуруза на зерно убрана с 60,6% площадей, подлежащих уборке. Намолочено кукурузы 852,1 тыс. тонн при средней урожайности 69,6 центнера.

Свекла сахарная убрана с 78,2% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной составил 2,9 млн тонн при средней урожайности 456 центнеров с одного гектара.

На 1 ноября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 1636,1 тыс. гектаров, или на 2,6% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Посевная площадь под озимый рапс составила 401,5 тыс. гектаров (на 5,6% больше). Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 608,2 тыс. гектаров.

В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 ноября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 13,8 млн тонн кормовых единиц, или 114,4% к 1 ноября 2019 г., из них кормов из трав – 9,4 млн тонн (113,4%). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 32,4 центнера кормовых единиц, что на 17% больше, чем на соответствующую дату 2019 г., из них кормов из трав – 29,8 центнера (на 13,3% больше).