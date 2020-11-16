Шесть новых пеллетных заводов в Беларуси по итогам работы в октябре 2020 г выпустили 8,4 тыс. тонн топливных гранул, что составило 65% от ежемесячной производственной мощности заводов.

Как сообщается на сайте Минлесхоза, при этом отгружено 9,9 тыс. тонн пеллет на сумму свыше 1,1 млн евро, что в 5,5 раза больше по сравнению с октябрем 2019 г.

Всего новыми предприятиями было выпущено около 34 тыс. тонн топливных гранул. Речь идет о Пружанском, Житковичском, Мозырском опытном, Кличевском, Новогрудском и Борисовском опытном лесхозах. Отдельные заводы практически вышли на проектную мощность по выпуску пеллет.

Так, в октябре производственные мощности пеллетного завода в Пружанском лесхозе были загружены на 98%, у пеллетного завода Борисовского опытного лесхоза — на 95%. Последнему удалось произвести больше всех топливных гранул — 10,3 тыс. т с начала года.

«Шесть лесхозов заключили кон тракты с покупателями на поставку свыше 160 тыс. тонн топливных гранул до конца года, - сообщил начальник отдела реализации лесопродукции Минлесхоза Виталий Бондаревич. - Это свидетельствует о востребованности этого товара за рубежом. Кроме того, каждый месяц УП «Беллесэкспорт», чтобы изучить рынок, выставляет определенный объем топливных гранул на торги ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Сегодня на бирже аккредитованы крупнейшие трейдеры, которые поставляют пеллеты в страны ЕС. Установлены контакты с известными европейскими энергетическими холдингами, такими, например, как Drax Group и их поставщиками.

В отрасли ведется активная работа по поиску новых рынков сбыта и выходу на конечного потребителя. УП «Беллесэкспорт» в октябре заключил три новых контракта на поставку пеллет с покупателями из Польши, Литвы и Латвии.