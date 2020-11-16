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ЭКОНОМИКА РБ
ОПУБЛИКОВАНЫ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ
11:00 17.11.2020
За январь-сентябрь 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,7%, рентабельность продаж – 7,7%.
Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 октября 2020 г. составила 49 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,5 млрд рублей, или 17,3% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 октября 2020 г. составила 60,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,8 млрд рублей, или 12,9% от общего объема кредиторской задолженности.
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