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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ ПОДОРОЖАЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 3,7%
10:41 17.11.2020
В Гродненской области индекс цен на продовольственные товары в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 100,5%, с декабрем 2019 г. – 103,7%, в январе-октябре 2020 года к январю-октябрю 2019 года – 104,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в октябре подорожали по сравнению с сентябрем на 0,3%, с начала года – на 6,6%, в январе-октябре текущего года к январю-октябрю 2019 года – на 4,7%.
Цены на услуги в октябре повысились по сравнению с сентябрем на 0,3 процентных пункта, с начала года – выросли на 6,6%, за январь-октябрь 2020 года к аналогичному периоду 2019 года – на 4,7%.
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