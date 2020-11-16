|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ОТПРАВИЛА В КИТАЙ 10-Й КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД С БЕЛЕНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗОЙ
10:29 17.11.2020
Белорусская железная дорога (БЖД) отправила в Китай 10-й контейнерный поезд с беленой целлюлозой.
«14 ноября текущего года из города Светлогорска в город Чунцин Китайской Народной Республики отправился 10-й контейнерный поезд с продукцией ОАО «Светлогорский ЦКК», - говорится в сообщении пресс-центра БЖД.
Согласно информации, поезд был сформирован из сорока одного 40-футового контейнера с беленой целлюлозой. Экспедирование данного проекта осуществляется государственным предприятием «БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр» (БТЛЦ) Белорусской железной дороги. БТЛЦ организована доставка продукции ОАО «Светлогорский ЦКК» с предоставлением полного комплекса транспортно-логистических услуг от склада производителя до грузополучателя в Китае. Планируется, что расстояние от Свтлогорска до Чунцина поезд преодолеет за 12 суток.
БЖД во взаимодействии с субъектами хозяйствования проводит системную работу по созданию условий по развитию перевозок белорусской экспортной продукции железнодорожным транспортом в Китай. Отправки осуществляются как контейнерными поездами, так и одиночными контейнерами с обеспечением оптимальных сроков доставки по сравнению с морским транспортом.
По оперативным данным, Белорусской железной дорогой в направлении Беларусь–Китай за 10 месяцев 2020 года перевезено более 18 тыс. груженых контейнеров в ДФЭ, или в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 16.11.2020
Курсы в банках
на 17.11.2020
Конвертация в банках
на 17.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте