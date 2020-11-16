Белорусская железная дорога (БЖД) отправила в Китай 10-й контейнерный поезд с беленой целлюлозой.

«14 ноября текущего года из города Светлогорска в город Чунцин Китайской Народной Республики отправился 10-й контейнерный поезд с продукцией ОАО «Светлогорский ЦКК», - говорится в сообщении пресс-центра БЖД.

Согласно информации, поезд был сформирован из сорока одного 40-футового контейнера с беленой целлюлозой. Экспедирование данного проекта осуществляется государственным предприятием «БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр» (БТЛЦ) Белорусской железной дороги. БТЛЦ организована доставка продукции ОАО «Светлогорский ЦКК» с предоставлением полного комплекса транспортно-логистических услуг от склада производителя до грузополучателя в Китае. Планируется, что расстояние от Свтлогорска до Чунцина поезд преодолеет за 12 суток.

БЖД во взаимодействии с субъектами хозяйствования проводит системную работу по созданию условий по развитию перевозок белорусской экспортной продукции железнодорожным транспортом в Китай. Отправки осуществляются как контейнерными поездами, так и одиночными контейнерами с обеспечением оптимальных сроков доставки по сравнению с морским транспортом.

По оперативным данным, Белорусской железной дорогой в направлении Беларусь–Китай за 10 месяцев 2020 года перевезено более 18 тыс. груженых контейнеров в ДФЭ, или в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.