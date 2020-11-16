Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-сентябре 2020 г. составили 104,9% к уровню января-сентября 2019 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,0%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%.