ЭКОНОМИКА РБ

ЗАВЕРШЕНА ЗАКЛАДКА ПЛОДОВООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ И КАРТОФЕЛЯ В СТАБИЛИЗАЦИОННЫЕ ФОНДЫ БЕЛАРУСИ

09:36 17.11.2020 В Беларуси завершена закладка плодовоовощной продукции и картофеля в стабилизационные фонды. «Для гарантированного обеспечения населения картофелем и плодоовощной продукцией в межсезонный период 2020/2021 года, завершена закладка продукции растениеводства стабилизационный фонд. Во всех областях, а также в столице план закладки выполнен в полном объеме», - сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. В частности, фактически заложено 27 тыс. тонн картофеля, 35,7 тыс. тонн овощей (капусты – 14,7, моркови – 6,8, свеклы – 5,0, лука репчатого – 9,2), 8 тыс. тонн фруктов.