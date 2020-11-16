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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАВЕРШЕНА ЗАКЛАДКА ПЛОДОВООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ И КАРТОФЕЛЯ В СТАБИЛИЗАЦИОННЫЕ ФОНДЫ БЕЛАРУСИ
09:36 17.11.2020
В Беларуси завершена закладка плодовоовощной продукции и картофеля в стабилизационные фонды.
«Для гарантированного обеспечения населения картофелем и плодоовощной продукцией в межсезонный период 2020/2021 года, завершена закладка продукции растениеводства стабилизационный фонд. Во всех областях, а также в столице план закладки выполнен в полном объеме», - сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
В частности, фактически заложено 27 тыс. тонн картофеля, 35,7 тыс. тонн овощей (капусты – 14,7, моркови – 6,8, свеклы – 5,0, лука репчатого – 9,2), 8 тыс. тонн фруктов.
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