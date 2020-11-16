Могилевский вагоностроительный завод специально для «Кроноспан ОСБ» изготовит 50 платформ для перевозки древесины. Соответствующий контракт подписан 13 ноября в присутствии представителей руководства Могилевского облисполкома и СЭЗ «Могилев», резидентами которого оба предприятия являются.

Как сообщает сайт СЭЗ «Могилев», это не первый факт сотрудничества между двумя крупными производителями Могилевской области. Первая партия платформ производства «Могилевский вагоностроительный завод» в количестве 40 штук была закуплена «Кроноспан ОСБ» в 2017 году.

По словам коммерческого директора ИООО «Кроноспан ОСБ» Яна Эрдмана, закупленные платформы соответствовали требованиям крупного переработчика древесины и, что немаловажно, любые возникающие в процессе реализации проекта вопросы решались в оперативном порядке, а предложения принимались во внимание. Как итог такого сотрудничества – новый контракт о закупке платформ.

Директор СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» Виталий Мартынов после подписания контракта рассказал о том, что в настоящее время с компанией «Кроноспан ОСБ» уже обсуждаются условия и объемы контракта на поставку еще как минимум 30 платформ в 2021 году.