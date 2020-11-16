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ЭКОНОМИКА РБ
ВВП БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 1,1% - БЕЛСТАТ
09:19 17.11.2020
Согласно первой оценке, валовой внутренний продукт Беларуси в текущих ценах за январь-октябрь 2020 г. составил 121,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,9% к уровню января-октября 2019 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-октябре 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,8%.
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