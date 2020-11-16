Согласно первой оценке, валовой внутренний продукт Беларуси в текущих ценах за январь-октябрь 2020 г. составил 121,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,9% к уровню января-октября 2019 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-октябре 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,8%.