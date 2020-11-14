Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 ноября 2020 года выросло до 115,4 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 16 ноября зарегистрированы 115 тыс. 448 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 96 тыс. 462 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1053 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1263 человека, число смертей от COVID-19 - на 7.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 2 млн 903 тыс. 032 теста.