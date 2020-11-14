Пять команд ФПМИ БГУ выступят в полуфинале командного чемпионата мира по программированию среди студентов. Это стало возможным благодаря победе в четвертьфинальном поединке, который завершился 14 ноября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, лучший результат показала сборная БГУ в составе третьекурсника Александра Керножицкого, магистрантов Дениса Кима и Ивана Лукьянова. Ребята решили за пять часов 10 задач. Вторыми в официальном зачете стала команда БГУ, представленная первокурсником Антоном Керножицким, второкурсником Даниилом Денгалёвым и Никитой Кондибором. Третий результат у студентов БГУИР.

Всего по итогам четвертьфинала были отобраны 15 лучших команд, которые представят регион в полуфинале соревнования – Чемпионате Северной Евразии. Среди них: пять из БГУ, четыре сборные БГУИР, по две от ГрГУ им. Я. Купалы и Латвийского университета, по одной из ГГУ им. Ф. Скорины и Балтийского Федерального университета им. И. Канта.

Напомним, участниками отборочного этапа соревнований в Минске стали 70 студенческих команд из 17 университетов Беларуси, Латвии, Литвы и Калининградской области (Россия). Из них десять сборных выступили за БГУ.

В четвертьфинале студентам предлагалось решить 12 алгоритмических задач за 5 часов. Победа присуждалась сборной, решившей большее количество задач за наименьшее время.

Полуфинал состоится в декабре нынешнего года в Санкт-Петербурге. Финал чемпионата организуют осенью 2021 года.

Чемпионат мира по программированию среди студентов является крупнейшим международным соревнованием молодежной элиты мирового программирования. Он проводится с 1977 года международной организацией ACM в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал.

Белорусские команды начали свое участие в чемпионате мира по программированию среди студентов с 1995 года. За всю историю участия в чемпионате в копилке БГУ золотая медаль (2004 г., Чехия), «бронза» (2008 г., Канада) и две «серебряные» награды (2012 г., Польша и 2013 г., Россия). При этом БГУ является постоянным участником финальных выступлений.