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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ РАЗРАБОТАЛИ ПРОГРАММУ РЕАБИЛИТАЦИИ ХОЛМОГОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ


17:05 16.11.2020

Специалисты «БелНИПИнефть» разработали комплексную программу повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти на активе компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», пишет портал neft.by.

Она включает пошаговую инструкцию рациональной выработки остаточных запасов: от анализа разработки до геолого-технических мероприятий – с их научным сопровождением во время реализации.

Актив находится на последней стадии освоения, запасы здесь в высокой степени истощены. Объем добычи последние 27 лет постепенно падает. Но, по мнению геологов, несмотря на высокую выработку запасов, история этого актива не закончена.

В прошлом году для реабилитации Холмогорского месторождения компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» обратилась к специалистам из института «БелНИПИнефть».

Комплексная программа ГТМ разбита на два этапа. На первом планируется провести оценочные работы с уточнением всех выводов и рекомендаций. В течении полутора-двух лет предусматривается реализовать более 40 мероприятий. Среди них – бурение новых скважин и боковых стволов, ввод скважин из бездействия, возврат на ранее разрабатываемые пласты, внедрение технологий интенсификации нефти. Как ожидается, затем уже будет воплощаться полноценная масштабная программа. Сейчас проводится тендер на выполнение этих работ.

Весь проект реабилитации Холмогорского нефтяного месторождения рассчитан на ближайшие 10 лет, с прогнозом добычи до 2055 года. Кроме различных физических показателей здесь учитываются экономические параметры, включая рентабельность разработки актива.

Ожидается, что в случае победы в тендере проект реализует совместная команда специалистов «Белоруснефти» и компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».
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