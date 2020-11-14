Власти Беларуси намерены определиться с механизмом взимания дорожного сбора. Это вопрос обсуждался 16 ноября на совещании.

По словам Лукашенко, цель взимания государственной пошлины за допуск транспортных средств к дорожному движению - привлечь всех пользователей дорог к финансированию их содержания. Общая протяженность дорожной сети в Беларуси достигает почти 90 тыс. км, а плотность - одна из самых высоких в СНГ.

"К слову, за последние 10 лет на ремонт и содержание дорог мы вбухали больше 10 миллиардов рублей. Но в отличие от соседних стран даже крупнейшие скоростные магистрали мы не сделали платными для белорусских легковушек", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

В Беларуси зарегистрировано более 4,5 млн транспортных средств. Как отметил Лукашенко, в созданных условиях автомобилисты отлично понимают: чтобы ездить по хорошим дорогам, нужны деньги на их содержание.

"Как вы мне докладываете (правительство, прежде всего), изучение общественного мнения также подтверждает, что необходимость участия в софинансировании ремонта и строительства дорог споров не вызывает. Их вызывает сам механизм уплаты", - уточнил он.

Так называемый дорожный сбор действует в стране с 2014 года. По словам Лукашенко, люди считают, что характер взимания этой пошлины не учитывает интенсивность использования транспортного средства, а значит, и частоту эксплуатации дорог. Иными словами, одинаково платит и тот, кто наматывает десятки тысяч километров в год, и пенсионер, который в сезон раз в неделю ездит на дачу.