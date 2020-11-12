Более 2,5 тыс. студентов старших курсов медицинских университетов Беларуси привлечены к участию в оказании медицинской помощи. Соответствующий приказ № 1174 от 6 ноября подписан в Министерстве здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, такая практика в медицинских университетах традиционна. Осенью или весной, с учетом ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, студенты старших курсов, которые получают высшее образование по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-психологическое дело» направляются в организации здравоохранения для участия в оказании медпомощи населению.

Порядок привлечения студентов к оказанию медпомощи определен постановлением Минздрава Республики Беларусь от 29 сентября 2020 г. № 143 «О порядке привлечения обучающихся к участию в оказании медицинской помощи пациентам и занятию деятельностью, связанной с обращением лекарственных средств, фармацевтических субстанций и лекарственного растительного сырья, и об особенностях прохождения практики студентами учреждений высшего образования, осуществляющих обучение по профилю образования «Здравоохранение». Напомним, что весной студентов старших курсов и интернов уже привлекали к борьбе с COVID-19.

Сроки привлечения студентов к участию в оказании медпомощи будут определены в каждом университете - в зависимости от складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

Руководству университетов поручено обеспечить условия для самостоятельного освоения студентами пропущенного содержания образовательных программ. Речь идет о том, что оставшиеся до сессии темы курсов студенты должны освоить самостоятельно – в свободное от работы время.

Для подготовки студентов к работе с COVID-19 во всех университетах организованы временные симуляционные центры имитации «красной зоны». Эти центры необходимы для отработки студентами навыков оказания помощи пациентам с COVID-19, в том числе, для обучения студентов правильному применению СИЗов.

На период участия в оказании медпомощи со всеми студентами, допущенными к данной работе, должны быть заключены трудовые договора. Речь идет о том, что студентам предоставляют право работать на должностях медработников, соответствующих уровню их теоретической подготовки и практических навыков. Оплата должна быть согласно занимаемой должности, включая надбавку за работу в условиях, связанных с COVID-19.

Руководители учреждений здравоохранения, совместно с ректорами медуниверситетов, обязаны принять меры по обеспечению студентов, допущенных к оказанию медпомощи населению, необходимыми СИЗами.

Помощь практическому здравоохранению со стороны студентов будет засчитана как производственная практика, а также учтена при распределении выпускников на рабочие места и студентов 5 курсов в субординатуру.