ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 2,5 ТЫС. СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ МЕДУНИВЕРСИТЕТОВ БЕЛАРУСИ ПРИВЛЕЧЕНЫ К БОРЬБЕ С COVID-1


16:20 16.11.2020

Более 2,5 тыс. студентов старших курсов медицинских университетов Беларуси привлечены к участию в оказании медицинской помощи. Соответствующий приказ № 1174 от 6 ноября подписан в Министерстве здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, такая практика в медицинских университетах традиционна. Осенью или весной, с учетом ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, студенты старших курсов, которые получают высшее образование по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-психологическое дело» направляются в организации здравоохранения для участия в оказании медпомощи населению.

Порядок привлечения студентов к оказанию медпомощи определен постановлением Минздрава Республики Беларусь от 29 сентября 2020 г. № 143 «О порядке привлечения обучающихся к участию в оказании медицинской помощи пациентам и занятию деятельностью, связанной с обращением лекарственных средств, фармацевтических субстанций и лекарственного растительного сырья, и об особенностях прохождения практики студентами учреждений высшего образования, осуществляющих обучение по профилю образования «Здравоохранение». Напомним, что весной студентов старших курсов и интернов уже привлекали к борьбе с COVID-19.

Сроки привлечения студентов к участию в оказании медпомощи будут определены в каждом университете - в зависимости от складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

Руководству университетов поручено обеспечить условия для самостоятельного освоения студентами пропущенного содержания образовательных программ. Речь идет о том, что оставшиеся до сессии темы курсов студенты должны освоить самостоятельно – в свободное от работы время.

Для подготовки студентов к работе с COVID-19 во всех университетах организованы временные симуляционные центры имитации «красной зоны». Эти центры необходимы для отработки студентами навыков оказания помощи пациентам с COVID-19, в том числе, для обучения студентов правильному применению СИЗов.

На период участия в оказании медпомощи со всеми студентами, допущенными к данной работе, должны быть заключены трудовые договора. Речь идет о том, что студентам предоставляют право работать на должностях медработников, соответствующих уровню их теоретической подготовки и практических навыков. Оплата должна быть согласно занимаемой должности, включая надбавку за работу в условиях, связанных с COVID-19.

Руководители учреждений здравоохранения, совместно с ректорами медуниверситетов, обязаны принять меры по обеспечению студентов, допущенных к оказанию медпомощи населению, необходимыми СИЗами.

Помощь практическому здравоохранению со стороны студентов будет засчитана как производственная практика, а также учтена при распределении выпускников на рабочие места и студентов 5 курсов в субординатуру.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2020
валюта курс
EUR 3.0319
USD 2.5668
RUB 3.3215
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0247 +0.0063
USD 2.5680 +0.0129
RUB 3.3319 -0.0227
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0300 3.0360
USD 2.5580 2.5630
RUB 3.3200 3.3280
подробнее

Конвертация в банках
на 16.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1850
EUR/RUB 91.0500 91.6000
USD/RUB 76.9000 77.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте