Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 100,1%, с декабрем 2019 г. – 107,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,9% и 106,7% соответственно, промежуточные товары – 100,1% и 108,3%, потребительские товары – 100,5% и 102,4% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 100,8%, с декабрем 2019 г.– 107,1%, в том числе в растениеводстве – 99,98% и 108,7% соответственно, животноводстве – 101,1% и 106,6% соответственно.