Сервис онлайн-покупки билетов на поезда БЖД утром 17 ноября будет недоступен.

«17 ноября с 9:00 до 10:00 в связи с проведением плановых технических работ будет недоступна покупка и возврат билетов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами в едином разделе «Услуги пассажирам» на интернет-сайте pass.rw.by и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», - говорится в сообщении пресс-центра Белорусской железной дороги.

Пассажиров просят в это время обращаться в билетные кассы.

Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства.