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ЭКОНОМИКА РБ
СЕРВИС ОНЛАЙН-ПОКУПКИ БИЛЕТОВ НА ПОЕЗДА БЖД УТРОМ 17 НОЯБРЯ БУДЕТ НЕДОСТУПЕН
15:45 16.11.2020
Сервис онлайн-покупки билетов на поезда БЖД утром 17 ноября будет недоступен.
«17 ноября с 9:00 до 10:00 в связи с проведением плановых технических работ будет недоступна покупка и возврат билетов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами в едином разделе «Услуги пассажирам» на интернет-сайте pass.rw.by и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», - говорится в сообщении пресс-центра Белорусской железной дороги.
Пассажиров просят в это время обращаться в билетные кассы.
Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства.
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