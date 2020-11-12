|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ МОБИЛИЗУЕТ ЧАСТНЫЕ МЕДЦЕНТРЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ КОРОНАВИРУСА
14:50 16.11.2020
Минздрав Беларуси мобилизует частные медцентры для тестирования коронавируса.
«В связи с существенным ростом количества заболевших Министерство здравоохранения столкнулось с необходимостью мобилизации всех ресурсов необходимых для обеспечения тестирования на коронавирусную инфекцию Covid-2019 методом ПЦР в рамках оказания медицинской помощи гражданам Республики Беларусь», - говорится в сообщении ведомства.
В нем сообщается, что для этих целей перепрофилируются все лаборатории, на базе которых могут выполняться данные исследования. Как и в период первой волны Covid-2019, сейчас будут задействованы ресурсы частных медицинских центров и лабораторных сетей.
Всего в Беларуси более 50 лабораторий имеют право проводить тестирование на коронавирусную инфекцию Covid-2019 методом ПЦР.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 12.11.2020
Курсы в банках
на 16.11.2020
Конвертация в банках
на 16.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте