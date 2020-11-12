Минздрав Беларуси мобилизует частные медцентры для тестирования коронавируса.

«В связи с существенным ростом количества заболевших Министерство здравоохранения столкнулось с необходимостью мобилизации всех ресурсов необходимых для обеспечения тестирования на коронавирусную инфекцию Covid-2019 методом ПЦР в рамках оказания медицинской помощи гражданам Республики Беларусь», - говорится в сообщении ведомства.

В нем сообщается, что для этих целей перепрофилируются все лаборатории, на базе которых могут выполняться данные исследования. Как и в период первой волны Covid-2019, сейчас будут задействованы ресурсы частных медицинских центров и лабораторных сетей.

Всего в Беларуси более 50 лабораторий имеют право проводить тестирование на коронавирусную инфекцию Covid-2019 методом ПЦР.