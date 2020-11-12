Товарооборот ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) в январе-октябре 2020 г. достиг 3,9 млрд BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это на 6% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Продажи лесопродукции обеспечили 41% совокупного биржевого товарооборота (1,6 млрд BYN). При этом по сравнению с январем-октябрем 2019 года объемы реализации лесоматериалов выросли на 9%.

Доля металлопродукции в структуре сделок составила 27% (более 1 млрд BYN), сельхозпродукции - 21% (805 млн BYN), промышленных и потребительских товаров - 9% (363 млн BYN), перспективных биржевых товаров - 2% (76 млн BYN).

Наибольшим спросом у белорусских участников торгов пользовался черный металлопрокат, круглые лесоматериалы и шрот масличных культур, а у иностранных - пиломатериалы, лом черных и цветных металлов и рапсовое масло.

Самую значительную положительную динамику продемонстрировала секция перспективных биржевых товаров, которая по итогам 10 месяцев увеличила товарооборот более чем в 2 раза. Сейчас в этой секции на экспорт реализуются цемент и щебень, в то время как на внутренний рынок поставляются средства защиты растений, ветеринарные препараты и семена для посева.

Количество аккредитованных на БУТБ компаний с начала года выросло на 2051 и на 31 октября 2020 года составило 24 658 организаций, включая 4878 нерезидентов Беларуси из 63 стран.