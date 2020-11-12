С 15 декабря 2020 года в национальной электронной системе сбора платы за проезд по платным дорогам Беларуси BelToll начнет действовать новый способ оплаты.

В частности, водители транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонн, имеющие обязательства по оплате, смогут рассчитываться за период, в течение которого они планируют пользоваться платными дорогами, с помощью электронной виньетки.

Главное преимущество, которое дает данный способ оплаты, заключается в отсутствии необходимости обращаться в пункт обслуживания BelToll – приобрести электронную виньетку можно в режиме онлайн, посетив соответствующий раздел официального сайта системы www.beltoll.by. При покупке данные транспортного средства, для которого приобретается виньетка (регистрационный знак и страна регистрации транспортного средства), а также информация о выбранном периоде ее действия попадают в систему BelToll, которая автоматически контролирует соблюдение пользователем порядка оплаты при проезде транспортного средства по платным дорогам Республики Беларусь.

«BelToll постоянно ищет и предлагает пользователям способы сделать проезд по платным дорогам Беларуси максимально удобным. Электронная виньетка позволяет избежать таких моментов, как языковой барьер, необходимость обмена валюты других стран на белорусские рубли для пополнения баланса бортового устройства, что делает этот вариант оплаты особенно удобным и более безопасным для иностранных водителей в текущих эпидемиологических условиях. Мы рассчитываем на то, что этот альтернативный вариант оплаты проезда положительно оценят многие пользователи системы BelToll», - прокомментировал менеджер по связям с общественностью и корпоративным связям компании-оператора BelToll Сергей Бурый.

Электронную виньетку можно приобрести с 1 декабря 2020 года на 15 либо 30 календарных дней, а также на календарный год. Ее стоимость составляет 14, 22 и 75 евро соответственно и оплачивается пользователем в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на момент оплаты. При этом под календарным годом понимается период с 1 января по 31 декабря соответствующего года, а также последние 15 календарных дней предшествующего года и первые 15 календарных дней последующего года. Пользователям электронной системы сбора платы важно помнить, что с введением электронной виньетки традиционный способ внесения платы за проезд с использованием устройства электронной оплаты доступен для всех транспортных средств, имеющих обязательства по оплате проезда по платным дорогам Республики Беларусь: механических транспортных средств с технически допустимой общей массой более 3,5 тонн; механических транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонн, зарегистрированные за пределами Евразийского экономического союза (Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения).

Таким образом, у водителей и владельцев транспортных средств не более 3,5 тонн, на которые распространяются обязательства по оплате проезда по платным дорогам Беларуси, появляется возможность выбирать более удобный для себя вариант — с учетом времени либо расстояния, пройденного транспортным средством.

BelToll (система электронного сбора платы за проезд, основанная на использовании технологии специализированной радиосвязи на коротких расстояниях) введена в коммерческую эксплуатацию 1 августа 2013 года. Владельцем системы является ГУ «Белавтострада». Управляет работой BelToll компания-оператор ИООО «Капш Телематик Сервисиз». В ее задачи входят обеспечение надлежащего функционирования системы и осуществление всех необходимых функций, связанных с ее деятельностью. Контроль за соблюдением пользователями платной дороги порядка взимания платы за проезд осуществляет ГУ «Транспортная инспекция».