В январе-октябре 2020 года ВВП Беларуси снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 1,1%. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков, открывая Всемирную неделю предпринимательства, которая проходит в онлайне.

«Благодаря принятому … решению «не закрываться» удалось заметно смягчить последствия эпидемии для наших предприятий и в целом для экономики. Ее спад оказался меньше, чем у наших основных экономических партнеров. Начиная с июля, ежемесячная динамика ВВП стала восстановительной. За четыре месяца индекс прибавил 0,7 процентных пункта и в октябре составил 98,9%», - сказал чиновник.