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ЭКОНОМИКА РБ
ПАДЕНИЕ ВВП БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СОСТАВИЛО 1,1%
13:39 16.11.2020
В январе-октябре 2020 года ВВП Беларуси снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 1,1%. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков, открывая Всемирную неделю предпринимательства, которая проходит в онлайне.
«Благодаря принятому … решению «не закрываться» удалось заметно смягчить последствия эпидемии для наших предприятий и в целом для экономики. Ее спад оказался меньше, чем у наших основных экономических партнеров. Начиная с июля, ежемесячная динамика ВВП стала восстановительной. За четыре месяца индекс прибавил 0,7 процентных пункта и в октябре составил 98,9%», - сказал чиновник.
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