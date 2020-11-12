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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО 7,5 МЛН РУБЛЕЙ ЗА УПЛАТУ НАЛОГА НА ЗЕМЛЮ И НЕДВИЖИМОСТЬ
13:16 16.11.2020
На 13 ноября 2020 года из 10,5 млн рублей, предъявленных налоговыми органами Витебской области физическим лицам в 2020 году к уплате платежей за землю и налога на недвижимость, в бюджет поступило 7,5 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это составляет 71,6%.
В соответствии с законодательством уплата платежей за землю и налога на недвижимость, исчисленных за 2020 год, физическими лицами должна быть произведена не позднее 16 ноября 2020.
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