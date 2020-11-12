На 13 ноября 2020 года из 10,5 млн рублей, предъявленных налоговыми органами Витебской области физическим лицам в 2020 году к уплате платежей за землю и налога на недвижимость, в бюджет поступило 7,5 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это составляет 71,6%.

В соответствии с законодательством уплата платежей за землю и налога на недвижимость, исчисленных за 2020 год, физическими лицами должна быть произведена не позднее 16 ноября 2020.