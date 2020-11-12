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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РАДИОПЕЛЕНГОВАНИЯ «ВОЛАР» ПРИНЯТ НА ВООРУЖЕНИЕ ВС


12:21 16.11.2020

Мобильный комплекс радиопеленгования «ВОЛАР» принят на вооружение Вооруженных Сил Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, комплекс разработан ОАО «ВОЛАТАВТО» (головной разработчик) в кооперации с ООО «Актуальные решения безопасности» и ОАО «АГАТ-СИСТЕМ» в рамках инициативной опытно-конструкторской работы, выполненной в соответствии с совместным решением Министерства обороны и Государственного военно-промышленного комитета.

В состав изделия входит система пеленгования источников радиоизлучений в диапазоне частот 1,5–30 Мгц, комплекс средств связи и мобильная быстроразвертываемая платформа МБП-24М1-01. В мобильной платформе используется белорусское шасси — МАЗ-631705 с колесной формулой 6×6.

Впервые комплекс радиопеленгования «ВОЛАР» был представлен на 9-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019 в мае 2019 года в Минске.

Постановлением Совета министров № 852 от 11 декабря 2019 года мобильный комплекс радиопеленгования ВЧ диапазона «ВОЛАР» был включен в перечень инновационных товаров Республики Беларусь.
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