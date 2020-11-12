В последнее время участились случаи нарушения таможенного законодательства водителями грузовых транспортных средств, осуществляющих международную перевозку грузов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, только за октябрь 2020 года таможенниками выявлено около 470 случаев незаконного ввоза товаров водителями грузовых автомобилей. В октябре прошлого года этот показатель был почти в 2 раза меньше и составил порядка 250 случаев.

Среди товаров, которые незаконно пытаются ввезти водители, наиболее часто встречаются продукты питания, алкогольная продукция, чистящие и моющие средства, автомобильные запчасти, строительные материалы, канцелярские принадлежности, запрещенные к ввозу для физических лиц средства защиты растений (пестициды) и пиротехнические изделия, электронная техника.

По фактам совершения правонарушений выносятся постановления о привлечении гражданина к административной ответственности в виде штрафа в размере от 5 до 30 базовых величин. В отдельных случаях владельцам незаконно ввозимых товаров приходится и вовсе возвращаться с ними обратно на территорию сопредельного государства. Также в отношении нарушивших законодательство граждан и перемещаемых ими товаров могут применяться дополнительные формы таможенного контроля. Все это значительно увеличивает время пересечения границы, негативно влияет на пропускную способность и эпидемиологическую обстановку в пунктах пропуска, а также несет дополнительные расходы перевозчиков.

Иногда изобретательные водители пытаются сокрыть ввозимые товары в технологических нишах грузовых автомобилей, не задумываясь при этом об ответственности и последствиях. В таких случаях желание иметь мелочную выгоду может обернуться серьезными финансовыми потерями для субъектов внешнеэкономической деятельности и организаций, осуществляющих международные перевозки, в виде конфискации транспортного средства международной перевозки грузов.

Так, на этой неделе 39-летний житель Гродненской области, возвращавшийся из Польши в качестве водителя-экспедитора, сокрыл от таможенного контроля в межпотолочном пространстве и за приборной панелью грузового автомобиля DAF 11 кг продуктов питания (кофе, мармелад, конфеты), стоимость которых составила 300 рублей. В связи сокрытием товара в тайнике, изъят грузовой автомобиль 2014 года выпуска, дальнейшую судьбу которого определит суд.