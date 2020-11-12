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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКЕ ПОДСКОЧИЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 8,2%


11:35 16.11.2020

В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 104%, с декабрем 2019 г. – 108,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,4% и 107,2% соответственно, промежуточные товары – 100,3% и 109%, потребительские товары – 100,9% и 104,8% соответственно.

При этом цены на промтовары в столице за январь-октябрь 2020 года к уровню аналогичного периода прошлого года выросли на 5,5%, а годовой рост цен в октябре составил 9%.

Продукция производственно-технического назначения в октябре по сравнению с сентябрем подорожала на 0,3%, с начала года – на 8,5%. При этом в октябре текущего года цены на данный вид продукции подскочили по сравнению с октябрем 2019 года на 9%, а в январе-октябре 2020 года к уровню аналогичного периода прошлого года – на 6,0%
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