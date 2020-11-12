Созданный на базе инструментального завода в Орше сервисный центр ОАО «МТЗ» начал работать по программе Trade-in. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе ОАО «МТЗ».

«Впервые у клиентов Минского тракторного завода появилась возможность обменять старый трактор на новый с компенсацией разницы в стоимости. По программе Trade-in можно приобрести любую модель BELARUS, в том числе энергонасыщенные тракторы», - рассказал директор ОАО «Оршанский инструментальный завод» Кирилл Птушка.

По его словам, уже идет работа с Минским заводом шестерен.

«В течение следующей недели планируем закрыть первую сделку», - отметил директор.

Он добавил, что уже сейчас центр готов работать не только с отечественными, но и зарубежными клиентами.

ОАО «Оршанский инструментальный завод» вошел в состав «МТЗ-ХОЛДИНГ» в феврале 2019 года. Практически сразу здесь было организовано гарантийное обслуживание техники Минского тракторного завода и запланировано создание многофункционального сервисного центра. Запуск программы Trade-in стал финальным этапом реализации проекта.

Сервисный центр на базе Оршанского инструментального завода осуществляет гарантийное, техническое и послегарантийное обслуживание техники холдинга МТЗ, эксплуатируемой потребителями Витебской области и трех районов Могилевской области: Горецкого, Круглянского и Шкловского. «Планируем увеличить количество выездных бригад, пополнить парк специальных автомобилей. Оптимальный вариант, чтобы их было девять – по количеству районов обслуживания. Это позволит оперативно устранять неполадки», - отметил начальник центра Александр Барковский.

По его словам, планируется реализовать и ряд новых решений, направленных на развитие спектра услуг послегарантийного сопровождения техники. Речь идет о создании участка для ремонта двигателей, трансмиссий, коробок перемены передач и мостов тракторов. «При этом уже сегодня оршанская сервисная площадка располагает достаточными возможностями для восстановления техники. Есть стенды для ремонта топливной аппаратуры и электрооборудования, шиномонтажный стенд и стенд для обкатки передних мостов. С завершением аграрного сезона эти участки традиционно становятся особо востребованными. Технику начинают готовить к следующему весеннему выходу в поле», - подытожил Александр Барковский.