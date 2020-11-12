|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР МТЗ В ОРШЕ НАЧАЛ РАБОТАТЬ ПО ПРОГРАММЕ TRADE-IN
11:24 16.11.2020
Созданный на базе инструментального завода в Орше сервисный центр ОАО «МТЗ» начал работать по программе Trade-in. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе ОАО «МТЗ».
«Впервые у клиентов Минского тракторного завода появилась возможность обменять старый трактор на новый с компенсацией разницы в стоимости. По программе Trade-in можно приобрести любую модель BELARUS, в том числе энергонасыщенные тракторы», - рассказал директор ОАО «Оршанский инструментальный завод» Кирилл Птушка.
По его словам, уже идет работа с Минским заводом шестерен.
«В течение следующей недели планируем закрыть первую сделку», - отметил директор.
Он добавил, что уже сейчас центр готов работать не только с отечественными, но и зарубежными клиентами.
ОАО «Оршанский инструментальный завод» вошел в состав «МТЗ-ХОЛДИНГ» в феврале 2019 года. Практически сразу здесь было организовано гарантийное обслуживание техники Минского тракторного завода и запланировано создание многофункционального сервисного центра. Запуск программы Trade-in стал финальным этапом реализации проекта.
Сервисный центр на базе Оршанского инструментального завода осуществляет гарантийное, техническое и послегарантийное обслуживание техники холдинга МТЗ, эксплуатируемой потребителями Витебской области и трех районов Могилевской области: Горецкого, Круглянского и Шкловского. «Планируем увеличить количество выездных бригад, пополнить парк специальных автомобилей. Оптимальный вариант, чтобы их было девять – по количеству районов обслуживания. Это позволит оперативно устранять неполадки», - отметил начальник центра Александр Барковский.
По его словам, планируется реализовать и ряд новых решений, направленных на развитие спектра услуг послегарантийного сопровождения техники. Речь идет о создании участка для ремонта двигателей, трансмиссий, коробок перемены передач и мостов тракторов. «При этом уже сегодня оршанская сервисная площадка располагает достаточными возможностями для восстановления техники. Есть стенды для ремонта топливной аппаратуры и электрооборудования, шиномонтажный стенд и стенд для обкатки передних мостов. С завершением аграрного сезона эти участки традиционно становятся особо востребованными. Технику начинают готовить к следующему весеннему выходу в поле», - подытожил Александр Барковский.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 12.11.2020
Курсы в банках
на 16.11.2020
Конвертация в банках
на 16.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте