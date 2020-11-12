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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЯВЛЕН РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «100 ИДЕЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ»


10:54 16.11.2020

Объявлен Республиканский молодежный инновационный проект «100 идей для Беларуси» в 2020/2021 гг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, основной целью проекта является активизация деятельности молодых ученых и изобретателей в области инновационной деятельности, повышение мотивации молодых специалистов, занятых созданием инновационных технологий и продуктов, а также создание площадки для общения и обмена опытом участников проекта.

К участию в Республиканском молодежном инновационном проекте «100 идей для Беларуси» приглашаются молодые ученые, аспиранты, магистранты.

Для участия необходимо до 1 декабря 2020 г. подать заявку по установленной форме.

Отборочный этап среди молодых ученых пройдет в Национальной академии наук Беларуси в декабре текущего года.
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