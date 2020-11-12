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ЭКОНОМИКА РБ
НТЦ «ЛЭМТ» БЕЛОМО ЗАВЕРШАЕТ РАЗРАБОТКУ И ПОДГОТОВКУ ОБРАЗЦОВ ОБНОВЛЕННОЙ ВЕРСИИ АВИАЦИОННЫХ ОЧКОВ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ
10:43 16.11.2020
Унитарное предприятие «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО» завершает разработку и подготовку образцов обновленной версии очков ночного видения (авиационных) NV/G-AM.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минпроме, очки ночного видения для пилотов являются специальным видом оборудования, предоставляющим следующие возможности: широкий обзор пространства кабины и за ее пределами в условиях сумерек и ночи; ясное чтение систем индикации, карт, других источников информации в процессе полета; четкое распознавание крупных и относительно малых объектов на фоне окружающей среды для оптимального построения маршрута (включая оценку потенциальных опасностей, таких как высокие здания, линии электропередач, горы, деревья); широкий спектр индивидуальных настроек для комфортного использования пилотом на шлеме или маске.
Очки ночного видения могут применяться для выполнения таких задач, как полеты в условиях сумерек и ночи (особенно процедуры взлета и посадки авиационного транспортного средства); ведение прицельного огня из вооружения вертолета на низких высотах, а также из легкого бортового вооружения на средних дистанциях; осуществление операций в условиях городской инфраструктуры (полеты на низких высотах, высокая плотность расположения строений, присутствие ярких источников освещения); ночные поисковые операции над земной и водной поверхностью.
Ввиду широты перечисленных условий использования, очки ночного видения NV/G-AMмогут быть использованы для схожего ряда задач как в вертолетах, так и в самолетах, включая транспортную и спасательную авиацию. Конструкция новых очков ночного видения была значительно облегчена. Также работы велись по улучшению эргономики управления и настройки прибора под конкретного пользователя, что позволяет оператору иметь комфортный широкий обзор кабины и окружающего пространства с минимальным отвлечением на регулирование прибора в процессе полета.
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