Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Беларуси в иностранной валюте со «стабильного» на «негативный» и подтвердило РДЭ на уровне «B».

Пересмотр прогноза на «негативный» отражает мнение Fitch о том, что политический кризис в Беларуси после выборов повысил уязвимость, обусловленную относительно низкими международными валютными резервами и слабым банковским сектором.

«Усиление политических волнений может привести к дополнительному давлению на международные резервы и отток депозитов, увеличивая риски для макроэкономической и финансовой стабильности», - говорится в сообщении агентства.

По мнению Fitch, сохраняется возможность обострения политического кризиса. Политический кризис создает риски возобновления социальных волнений, забастовок, дополнительной дипломатической напряженности с западными странами и потенциально более жестких санкций по сравнению с теми, которые в настоящее время направлены против нескольких правительственных чиновников, включая Лукашенко.

Белорусский рубль обесценился по отношению к доллару США на 18% с начала года и на 8% только за август. Аналитики агентства допускают дальнейшую девальвацию белорусского рубля из-за глобальной неопределенности, вызванной пандемией коронавируса, и давления со стороны волатильного финансового рынка России. Это отрицательно скажется на международных резервах, стабильности финансового сектора и государственном долге.

После резкого снижения на 1,4 млрд долларов США в августе Fitch ожидает, что международные резервы достигнут 7,6 млрд долларов США (2,4 месяца внешних платежей по импорту) к концу 2020 года.

«Мы прогнозируем снижение резервов до 6,8 млрд долларов США в 2021 году и 6,2 млрд долларов США в 2022 году (1,7 месяца импорта), что приведет к дальнейшему ослаблению рубля. Снижение внутреннего доверия также будет оказывать давление на ликвидность банков и качество активов», - считают аналитики агентства.

Депозиты в иностранной валюте упали на 7% в августе-сентябре, при этом депозиты населения сократились на 15% или 1,1 млрд долларов США. За тот же период депозиты в местной валюте снизились на 6% (включая восстановление на 5% в сентябре).

Снижение курса белорусского рубля также приведет к снижению качества активов (50% кредитов в иностранной валюте) и давления на капитализацию (16,4%). Fitch считает, что качество активов, вероятно, будет значительно ниже заявленного (5% проблемных кредитов) при оценке с точки зрения обесцененных кредитов по МСФО (IFRS) 9. Поскольку 60% системы принадлежит государству, она представляет собой условное обязательство для государства и может потребовать дополнительных вливаний капитала.

Fitch прогнозирует, что реальный ВВП Беларуси сократится всего на 2,1% в 2020 году, что свидетельствует о большей устойчивости к коронавирусному шоку по сравнению с рейтингом и региональными аналогами, поскольку страна не принимает жестких мер сдерживания.

«Мы прогнозируем рост на 0,7% в 2021 году и на 1% в 2022 году из-за вялого потребления и инвестиций с учетом внутреннего политического климата, замедления роста кредита и реальной заработной платы и постепенного восстановления внешнего спроса. Политический кризис сохраняет риск забастовок в ключевых отраслях, которые, как сообщается, пока имеют ограниченное влияние, а также может ослабить перспективы роста ИТ-сектора (7% ВВП), являющегося движущей силой роста и экспорта услуг в последние годы», - отмечается в сообщении.

Аналитики Fitch прогнозируют в Беларуси инфляцию на уровне 5,4% в 2020 году и ее рост, который останется близким к 6% в 2021-2022 годах. Дефицит счета текущих операций вырастет умеренно до 4,1% ВВП к 2022 году по сравнению с 3,1% в 2020 году, что отражает ослабление рубля и медленное восстановление.

Fitch считает, что скорректированный дефицит бюджета расширенного правительства достигнет 3,4% ВВП в 2020 г. (профицит 1,6% в 2019 г.).

«Бюджет на 2021 год в настоящее время находится на стадии подготовки, но мы прогнозируем, что скорректированный дефицит расширенного правительства увеличится до 4,7% ВВП в 2021 году, поскольку теперь мы ожидаем более постепенной бюджетной консолидации с сокращением официально заявленного консолидированного дефицита до 2,1% ВВП», - сказано в сообщении.