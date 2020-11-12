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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛПОЧТА ОТМЕНИЛА УСЛУГУ ПО ПРИМЕРКЕ ТОВАРА ИЗ ПОСЫЛОК
09:40 16.11.2020
РУП «Белпочта» отменило услугу по примерке товара из посылок.
«В целях минимизации времени контакта получателей почтовых отправлений с сотрудниками РУП «Белпочта» временно приостанавливается оказание сервиса, предоставляемого в рамках пакетов услуг E-commerce, E-commerce MAX, по примерке и получению части вложения отправлений с товарным вложением (частичный выкуп) на дому, в офисе и выделенных объектах почтовой связи, где установлены примерочные кабинки», - говорится в сообщении предприятия.
Белпочта просит отнестись к сложившейся ситуации с пониманием.
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