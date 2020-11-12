Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 100,3%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 106,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,2% и 105,9% соответственно, промежуточные товары – 101,1% и 108,2%, потребительские товары – 100% и 103,2%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 100,7%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 103,4%, в том числе в растениеводстве – 101,3% и 97% соответственно, животноводстве – 100,6% и 104,7%.