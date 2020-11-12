ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ В ЭКОНОМИКУ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ $878,3 МЛН

18:10 13.11.2020 За январь-сентябрь 2020 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) Гомельской области иностранные инвесторы вложили $878,3 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (51,2% от всех поступивших инвестиций), Австрии (40,3%), Украины (2,1%), Кипра (1,4%), Италии (1,3%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $183,7 млн долларов США, или 20,9% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-сентябрь 2020 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $288,3 млн. Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (54,1% от всех направленных инвестиций), Украины (23,2%), Австрии (10,6%), Эквадора (5,1%). На долю прямых инвестиций приходилось 80,9% всех направленных инвестиций за рубеж.