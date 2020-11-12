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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 2020» ПРОЙДЕТ 17 НОЯБРЯ В МИНСКЕ


17:54 13.11.2020

В Минске 17 ноября 2020 года на базе Научно-технологического парка БНТУ «Политехник» состоится VII белорусско-китайский молодежный инновационный форум «Новые горизонты 2020».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, основная цель форума – повышение инновационной активности студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых Беларуси и Китая, а также активизация молодежного сотрудничества в сфере образования, науки и техники.

В рамках мероприятия запланирована презентация молодежных научно-исследовательских и инновационных проектов в области индустрии 4.0, механики и новых материалов, цифровой социализации, агротехники, агротехнологий и продовольственной безопасности.

Организаторами форума выступили Государственный комитет по науке и технологиям, Белорусский национальный технический университет, посольство Китая в Беларуси, Институт Конфуция по науке и технике БНТУ, Научно-технологический парк БНТУ «Политехник».
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