В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 100,6%, с декабрем 2019 г. – 103,1%, к январю-октябрю 2019 года – 104,0%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в октябре подорожали по сравнению с сентябрем на 0,7%, с начала года – на 6,6%, в январе-октябре текущего года к соответствующему периоду 2019 года – на 5,3%.

Цены на услуги в октябре подросли по сравнению с августом на 0,04 процентных пункта, с начала года – на 6,1%, за январь-октябрь 2020 года к январю-октябрю 2019 года – на 7,1%.