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ЭКОНОМИКА РБ
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ НЕ В ПРАВЕ СОЗДАВАТЬ ПРОФОРГАНИЗАЦИЮ, А ЗА ЕЕ ОТСУТСТВИЕ НЕЛЬЗЯ ЗАКРЫТЬ ФИРМУ - БСПН
17:06 13.11.2020
Директор компании не вправе создавать профсоюзную организацию, а за ее отсутствие нельзя закрыть юридическое лицо. Об этом говорится в разъяснении Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского (БСПН) в ответ на обращения предприятий-членов союза по поводу того, что органы власти и профсоюзы понуждают руководителей частных фирм лично заняться созданием профсоюзных организаций среди подчиненных работников.
В этой связи БСПН дает некоторые разъяснения со ссылкой на нормы права.
Так, согласно нормам Международной организации труда (МОТ), в частности конвенциям № 87 и 98, ратифицированным Беларусью, создание первичной профсоюзной организации является свободным решением трудового коллектива предприятия, органы государственной власти должны воздерживаться от всякого ограничения данного права, а наниматели от попыток контролировать профсоюзные организации.
Любое понуждение со стороны должностных лиц местных и государственных органов управления, попытки обязать руководителя организации создать среди подчиненных ему работников профсоюзную организацию расценивается МОТ как нарушение конвенций 87 и 98 и могут быть поводом к рассмотрению таких нарушений в комиссиях МОТ.
Согласно ст. 355 Трудового кодекса Беларуси, руководитель организации является представителем интересов нанимателя, а не работников. Следовательно, директор не вправе заниматься созданием профсоюзной организации от имени работников и быть ее членом.
В соответствии с декретом от 26.02.1999 № 2 «О некоторых мерах по упорядочению деятельности политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений» для создания на предприятии профсоюза требуется не менее 10 работников. При этом в стране огромное количество малых предприятий со среднесписочной численностью работников ниже указанного лимита. Создание первичных профсоюзных организаций там невозможно априори.
БСПН также напоминает, что декрет от 16.01.2009 № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» не содержит такого основания для ликвидации предприятия, как отсутствие на нем профсоюзной организации.
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