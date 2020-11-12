ЭКОНОМИКА РБ

НДС ЛИДИРУЕТ ПО НАПОЛНЕНИЮ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МИНСКА

16:50 13.11.2020 Значительная часть доходов консолидированного бюджета Минска (46,4% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, объемы поступлений по подоходному налогу составили 17,8%, по налогу на прибыль – 11,5%, по акцизам – 5,4%, налогу на доходы – 2,7%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,5%, налогу на недвижимость – 1,8%, земельному налогу – 1,0%.