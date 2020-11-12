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ЭКОНОМИКА РБ
НДС ЛИДИРУЕТ ПО НАПОЛНЕНИЮ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МИНСКА
16:50 13.11.2020
Значительная часть доходов консолидированного бюджета Минска (46,4% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, объемы поступлений по подоходному налогу составили 17,8%, по налогу на прибыль – 11,5%, по акцизам – 5,4%, налогу на доходы – 2,7%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,5%, налогу на недвижимость – 1,8%, земельному налогу – 1,0%.
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