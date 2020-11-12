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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 5,3%
16:41 13.11.2020
Индекс цен производителей промышленной продукции по Минской области в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 100,7%, с декабрем 2019 г. – 104,8%, в том числе на инвестиционные товары – соответственно 100,3% и 106,4%, промежуточные товары – соответственно 100,7% и 108,5%, потребительские товары – соответственно 100,5% и 103,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. составил 102,1%, с декабрем 2019 г. – 105,3%, в том числе в растениеводстве – соответственно 100,2% и 92,7%, животноводстве – соответственно 102,6% и 109,3%.
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