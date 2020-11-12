Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 ноября 2020 года выросло до 111,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 13 ноября зарегистрированы 111 тыс. 622 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 93 тыс. 570 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1033 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1167 человек, число смертей от COVID-19 - на 6.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 2 млн 814 тыс. 373 теста.