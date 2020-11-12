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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО СВЫШЕ 1,6 МЛРД РУБЛЕЙ
15:37 13.11.2020
В бюджет Витебской области за январь-октябрь 2020 года в консолидированный бюджет области поступило 1613,7 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в том числе в республиканский бюджет поступило 346,6 млн рублей, в местный бюджет – 1267,1 млн рублей.
В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 472,9 млн рублей, или 29,3% в доходах консолидированного бюджета, по налогу на добавленную стоимость – 398,7 млн рублей, или 24,7%, по акцизам – 277,7 млн рублей, или 17,2%, по налогу на прибыль – 95,9 млн рублей, или 5,9%, по налогу на недвижимость – 72,9 млн рублей, или 4,5%, по налогу при упрощенной системе налогообложения – 52,6 млн рублей, или 3,3%.
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