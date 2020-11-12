В бюджет Витебской области за январь-октябрь 2020 года в консолидированный бюджет области поступило 1613,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в том числе в республиканский бюджет поступило 346,6 млн рублей, в местный бюджет – 1267,1 млн рублей.

В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 472,9 млн рублей, или 29,3% в доходах консолидированного бюджета, по налогу на добавленную стоимость – 398,7 млн рублей, или 24,7%, по акцизам – 277,7 млн рублей, или 17,2%, по налогу на прибыль – 95,9 млн рублей, или 5,9%, по налогу на недвижимость – 72,9 млн рублей, или 4,5%, по налогу при упрощенной системе налогообложения – 52,6 млн рублей, или 3,3%.