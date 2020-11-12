|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БГУ ПРЕДСТАВИЛ СВОИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ НА ВЫСТАВКЕ ФОРУМА «ИННОВАЦИОННАЯ БОРИСОВЩИНА 2.0»
15:29 13.11.2020
БГУ представил свои научно-технические достижения на выставке форума «Инновационная Борисовщина 2.0», который завершился 12 ноября в Борисове.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие ориентировано на достижение договоренностей между разработчиками и предприятиями по вопросам коммерциализации отечественных инновационных проектов.
Экспозиция БГУ включала продукцию, разработанную в лабораториях научно-исследовательских институтов и факультетов университета. Это 11 экспонатов, в числе которых многофункциональный комплекс «Alma Meter-2», визуализаторы инфракрасного излучения, высокоэффективный сорбент «ПЕНОПУРМ», изделия из эластичных, интегральных и жестких пенополиуретанов, металлические зеркала из алюминиевого сплава и др.
В области пищевой промышленности были представлены фитосоли для коррекции повышенного порога вкусовой чувствительности к поваренной соли. Инновация предназначена для замены поваренной соли с целью профилактики и снижения риска развития артериальной гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний у широких слоев населения.
Также посетителям продемонстрировали ультрачерные пленки, превосходящие мировой аналог по ряду технических параметров. Покрытие этим материалом имеет более высокую коррозионную стойкость и лучшее сцепление с металлической поверхностью. Ультрачерная пленка может использоваться в качестве датчика световых потоков в космических приборах и преобразователях солнечной энергии в электрическую. Разработка применяется также в энергетике и оптоэлектронике.
Кроме того, в рамках форума состоялись научный семинар, конференция и конкурс бизнес-идей.
Организаторами выставки выступили Белорусский национальный технический университет, Борисовский государственный политехнический колледж, научно-технологический парк БНТУ «Политехник» при поддержке Минского областного исполнительного комитета, Борисовского районного исполнительного комитета.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 12.11.2020
Курсы в банках
на 13.11.2020
Конвертация в банках
на 13.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте