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ЭКОНОМИКА РБ


НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ БУТБ ПРОДАН ДВОРЕЦ ГОРВАТТОВ В НАРОВЛЕ


14:59 13.11.2020

На электронных торгах площадки «БУТБ-Имущество» 12 ноября 2020 г. продана главная достопримечательность Наровли – дворец Горваттов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», поскольку на торги зарегистрировался только один участник, цена продажи одного из красивейших дворцово-парковых ансамблей белорусского Полесья составила 53 357,63 BYN, т.е. начальная стоимость плюс 5%.

В эту сумму входит само здание дворца, выполненное в стиле классицизма, деревянное ограждение и фонтан. Общая площадь объекта, имеющего статус историко-культурной ценности, - 1,6 тыс. кв. м. Помимо недвижимости, покупателю также предоставляется право аренды земельного участка площадью более 1 га сроком на 50 лет.

Покупателем дворца стало юридическое лицо. Пока точно не известно, как новый владелец поступит с памятником архитектуры XIX века. Так или иначе, согласно условиям электронных торгов, здание дворца и земельный участок, на котором оно располагается, должны использоваться для размещения объектов общественного питания или туризма.

Ранее местные власти уже неоднократно пробовали продать дворец Горваттов на традиционном голосовом аукционе, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Найти покупателя удалось только благодаря электронным торгам.

Дворец Горваттов в Наровле построен в середине XIX века. Это один из красивейших дворцово-парковых ансамблей белорусского Полесья.
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