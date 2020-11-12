ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ $83,2 МЛН

14:00 13.11.2020 За январь-сентябрь 2020 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) Витебской области иностранные инвесторы вложили $83,2 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (31% от всех поступивших инвестиций), Чехии (14,9%), Украины (12,8%), Кипра (6,9%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $70,8 млн долларов США, или 85,1% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-сентябрь 2020 г. организациями Витебской области (кроме банков) направлено за рубеж $76,3 млн инвестиций. Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (77% от всех направленных инвестиций), Польши (10,9%), Эстонии (5,1%), Латвии (4,5%). На долю прямых инвестиций приходилось 71,4% всех направленных инвестиций за рубеж.