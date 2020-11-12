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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРОКОММЕНТИРОВАЛО ЦЕНОВУЮ СИТУАЦИЮ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА
13:37 13.11.2020
В октябре 2020 г. ускорение годовой инфляции замедлилось до 0,1% (в сентябре – 0,5%), прежде всего, за счет сокращения роста цен на плодоовощную продукцию и сохранения на низком уровне роста регулируемых цен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Согласно информации, в октябре в годовом выражении инфляция составила 6,2%, к декабрю 2019 года - 5,4%, к предыдущему месяцу – 0,6%.
В годовом выражении в октябре рост цен на товары и услуги был практически полностью нивелирован значительным сокращением роста цен на плодоовощную продукцию (с 21,4% в сентябре до 9,2% в октябре), что, по оценке МАРТ, обусловило около 0,4% замедления инфляции.
Наибольший рост цен в годовом выражении отмечается на импортируемые товары, прежде всего на масло растительное на 16,5%, крупы – на 11,8%, электротовары – на 12,8%, синтетические моющие средства – на 7,8%.
При этом на мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты рост цен сохраняется на умеренном уровне (по оценке МАРТ, на 0,7% и 3,4%).
По сравнению с предыдущим месяцем в октябре наибольший рост цен наблюдался на непродовольственные товары: парфюмерно-косметические товары – на 3, %7, ткани – 2,7%, одежду – 1,9%. Снижение цен было зафиксировано на обувь на 2,4% и мебель – на 0,2%.
В группе продовольственных товаров отмечается рост цен на мясо и мясопродукты на 0,9%, удорожание рыбы и рыбопродуктов (включая морепродукты) на 1,3%, масел и жиров – на 2,9%, а также яиц куриных – на 4,9%.
На товары сегмента плодовоовощной продукции четвертый месяц подряд (с июля) сохраняется снижение цен, в октябре они подешевели на 3 процента за счет удешевления фруктов (порядка от 2 до 15 процентов).
В сфере регулируемого ценообразования по итогам месяца прирост цен и тарифов в годовом выражении сохранился на низком уровне и составил 5,8%. При этом рост регулируемых цен сложился ниже уровня базовой инфляции, которая составила 6,1%.
В октябре по отношению к предыдущему месяцу отмечается увеличение цен на медикаменты, включая товары медицинского назначения (на 1,7%) и автомобильное топливо (порядка на 1,1%).
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