В ходе общественные обсуждения проекта государственной программы «Белорусский лес» на 2021-2025 годы было получено около десятка различных предложений и замечаний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, отдельные из них учтены при формировании окончательной редакции госпрограммы.

Отметим, что работа над проектом документа была начата еще в начале года. Стратегия развития отрасли на ближайшую пятилетку разрабатывалась с учетом мнения всех заинтересованных сторон. При этом ответственным заказчиком государственной программы выступает Министерство лесного хозяйства.

Основными задачами госпрограммы являются совершенствование системы учета лесных ресурсов для сохранения и усиления основных функций лесов, развитие системы воспроизводства лесов и ухода за ними, направленной на сохранение биологического разнообразия и повышение устойчивости к неблагоприятным последствиям изменения климата, обеспечение устойчивого лесопользования в целях сохранения и усиления экологических и социальных функций леса, развитие рынка услуг в области лесохозяйственных и лесозаготовительных работ, развитие инфраструктуры использования мелкотоварной древесины и другие.

Ожидается, что в результате реализации программы к 2025 году будут достигнуты следующие основные результаты: лесистость территории республики достигнет 40,3%; объем заготовки древесины вырастет до 3,2 куб. метров с 1 га; средний запас насаждений повысится до 225 куб. метров с 1 га; будет построено не менее 580,3 км новых лесохозяйственных дорог; численность лося составит 100%, оленя благородного – 34%, косули – 80% от их оптимального количества; производство в натуральном выражении бумаги и картона увеличится в 2,1 раза, целлюлозы – в 1,7 раза, плитной продукции – в 1,1 раза; производство мебели (в фактических ценах) увеличится в 1,3 раза к уровню 2020 года.

В данный момент проект госпрограммы «Белорусский лес» на 2021-2025 годы направлен на согласование в госорганы.