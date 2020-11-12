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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 1,3 МЛРД РУБЛЕЙ
12:35 13.11.2020
За январь-октябрь 2020 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 1 365,8 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (41,6%), налога на добавленную стоимость (10,6%), налога на прибыль (9,1%), акцизов (7,1%), налога на недвижимость (5,8%), налога при упрощенной системе налогообложения (5,3%).
В формировании контролируемых налоговыми органами доходов приняли участие 575,8 тысяч плательщиков, в том числе 19,8 тысяч организаций, 35,6 тысяч индивидуальных предпринимателей и 520,4 тысяч физических лиц.
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