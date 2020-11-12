Отключение электроэнергии было внеплановым. Об этом заявил руководитель строительства БелАЭС Виталий Полянин в интервью газете «Коммерсант».

По его словам, причиной остановки 8 ноября первого энергоблока Белорусской АЭС, по предварительным данным, стала поломка электрооборудования зарубежной сборки.

Полянин также отметил, что остановка первого блока связана только с прекращением выработки электроэнергии, и этот инцидент не имеет ничего общего с ядерной и радиационной безопасностью.

«Радиационный фон на площадке в норме, по международной шкале МАГАТЭ этот инцидент имеет нулевой уровень. На этом этапе ввода блока в эксплуатацию выработка электроэнергии не играет решающую роль, главное — проверить работу оборудования и систем на всех режимах работы энергоблока», - сказал Виталий Полянин.

Он также подчеркнул, что замена трансформаторов не повлияет на график вывода блока в опытно-промышленную эксплуатацию. После замены трансформаторов блок может возобновить электроснабжение на следующей неделе.

«Мы находимся на этапе энергопуска и все равно планировали провести необходимые работы для доводки основного оборудования по результатам пробных пусков на начальном его этапе. Недавно вывели турбогенератор на номинальные обороты, поработали в сети, в результате чего выявили некоторые отклонения в работе оборудования машинного зала, которые нам надо довести до необходимых параметров. Это нормальная наладочная процедура, когда во время первых включений приходится несколько раз останавливаться и делать необходимые доработки. Одна неделя никоим образом не скажется на общем графике. Мы уверены, что в первом квартале 2021 года блок передадим белорусским коллегам», - сказал Полянин.