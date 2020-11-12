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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 5,1%
12:04 13.11.2020
Потребительские цены в Витебской области в октябре 2020 года выросли по сравнению с сентябрем текущего года на 0,8 процентных пункта, с начала года – на 5,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за январь-октябрь 2020 года к соответствующему периоду прошлого года цены увеличились на 5,1%. При этом в октябре текущего года они подросли к октябрю 2019 года на 0,6 процентных пункта.
Продовольственные товары в октябре 2020 г. по сравнению с сентябрем 2020 г. подорожали на 0,7 процентных пункта, с начала года – на 3,6%, за январь-октябрь 2020 года к январю-октябрю 2019 года - на 5,2%.
Непродовольственные товары в октябре 2020 года подорожали по сравнению с сентябрем на 0,9%, с начала года – на 7,0%, за январь-октябрь 2020 года к январю-октябрю 2019 года – на 4,9%.
Цены на услуги в октябре выросли по сравнению с сентябрем на 0,4 процентных пункта, с начала года – подскочили на 6,0%, за январь-октябрь 2020 года к соответствующему периоду 2019 года – на 7,2%.
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