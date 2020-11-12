ЭКОНОМИКА РБ

ЗА СЧЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКА В ГОСБЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО 11,3 МЛРД РУБЛЕЙ

11:38 13.11.2020 За десять месяцев 2020 года Минск собрал 11 318,4 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, в структуре доходов консолидированного бюджета 61,2% (6 924,5 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 38,8% (4 393,9 млн рублей) – местного.