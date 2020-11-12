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ЭКОНОМИКА РБ
ЧЕРЕЗ ДИСТАНЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ БЖД В ОКТЯБРЕ КУПЛЕНО ПОЧТИ 200 ТЫС. БИЛЕТОВ
10:56 13.11.2020
В октябре 2020 года через мобильное приложение «БЧ.Мой поезд» и раздел «Услуги пассажирам» на сайте Белорусской железной дороги (БЖД) было оформлено почти 200 тыс. билетов, что составило более 37% от общей продажи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, также идет работа над продвижением дистанционных способов покупки билетов среди пассажиров поездов с ненумерованными местами. Многие пассажиры положительно оценили удобство и простоту таких покупок. К примеру, на Могилевском отделении в октябре доля проездных документов, проданных через терминалы самообслуживания, составила свыше 11%.
Продолжает расти популярность и электронных билетов на поезда с ненумерованными местами. Так, в октябре число проездных документов на поезда региональных линий экономкласса и городских линий, оформленных через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» и единый раздел «Услуги пассажирам» официального сайта Белорусской железной дороги, выросло почти на 15% по отношению к предыдущему месяцу. А по сравнению с январем 2020 года (на старте внедрения новой опции), активность продаж электронных билетов в этом сегменте стала в 2,7 раза выше.
В целом, дистанционные способы покупки билетов – через терминалы самообслуживания, с помощью раздела «Услуги пассажирам» на сайте дороги и мобильного приложение «БЧ. Мой поезд» – выбирает уже каждый 10-й пассажир поездов с ненумерованными местами Белорусской железной дороги.
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