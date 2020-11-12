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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ОБЕЩАЮТ ОБЕСПЕЧИТЬ НАЛИЧИЕ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ ВСЕЙ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПО ПРИЕМЛЕМЫМ ЦЕНАМ
10:42 13.11.2020
В Беларуси будет обеспечено наличие в торговых сетях всей линейки продуктов питания по приемлемым ценам. Об этом заявил заместитель премьер-министра Александр Cубботин 12 ноября во время доклада Лукашенко.
Александр Субботин заверил, что мониторинг ценообразования проводится постоянно и случаи резкого, необоснованного повышения цен, как правило, имеют частный характер.
"В каждой ситуации разбирается МАРТ, правительство, Минсельхозпрод. Когда-то начинают "баловаться" и сети, когда-то логистика дает сбой, когда-то кто-то умышленно раздувает проблему в СМИ и это провоцирует скачки цен", - отметил вице-премьер, которого цитирует сайт правительства.
По его словам, рост цен не следует связывать с дефицитом продовольственной продукции.
"У нас, как правило, редко что-то заканчивается, потому что мы себя обеспечиваем в полном объеме, а еще и торгуем на миллиарды долларов. Только в этом году - более сотни стран, куда поставляем наши продукты питания", - сказал он.
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