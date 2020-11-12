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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПРОДАВЦОВ О НЕДОПУСТИМОСТИ УМЕНЬШЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА НА ТОВАР
09:45 13.11.2020
Уменьшение продавцами гарантийного срока на реализуемый товар недопустимо. Об этом предупреждает Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Как поясняет ведомство, изготовитель (исполнитель, поставщик) обязан устанавливать на товар гарантийный срок в случаях и на условиях, предусмотренных законодательством.
Продавец (поставщик) не вправе устанавливать или объявлять гарантийный срок на товар меньшей продолжительности, чем гарантийный срок, установленный изготовителем (поставщиком). Вместе с тем продавец вправе установить на товар дополнительный гарантийный срок сверх гарантийного срока, предусмотренного законодательством и установленного изготовителем (поставщиком).
«Уменьшение продавцом гарантийного срока на товар является нарушением законодательства о защите прав потребителей, за которые предусмотрена административная ответственность», - предупреждает МАРТ.
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